Глава правления ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ» Владимир Бородянский извинился за появление в эфире телеканала российской версии проекта «Битва экстрасенсов», в которой принимали участие «люди в камуфляже», среди которых были бывшие и действующие российские военные.

Об этом он написал в Facebook.

«Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», - написал Бородянский.

По его словам, были приняты следующие решения: прекратить показ программы «Битва экстрасенсов» производства телеканала ТНТ и уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир.

Напомним, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу «Битва экстрасенсов» с участием российского военного, который «служил» в Украине. Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что «недавно служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе копать».

В украинской версии эфира его слова о том, что он «служил в Украине» не показали.