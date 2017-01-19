Сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к участию в Программе «Тебя ждут дома» жителя Луганщины, который присоединился к одному из бандформирований в июле 2014 года.



По данным пресс-центра СБУ, после освобождения украинскими войсками Лисичанска мужчина вместе с НВФ бежал в Алчевск, а затем перебрался в Кадиевку (бывший Стаханов).



«Пройдя военную подготовку на территории России, он привлекался к охране важных объектов. Однако когда встал вопрос о непосредственном участии в боевых действиях против Украины, мужчина сбежал от подельников», - говорится в сообщении.





«Узнав через Интернет о программе «Тебя ждут дома», он решил ею воспользоваться, несмотря на страх ответственности. Это дало ему возможность вернуться в Украину», - заявили в СБУ.



После завершения досудебного расследования мужчина может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.