Из магазинов в Каховке и Херсоне снят с продажи лосьон «Боярышник», сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Отмечается, что главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в рамках законодательства Украины относительно осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) провело работу по установлению соответствия условий реализации данного товара Правилам розничной торговли непродовольственными товарами.

«Так, лосьон косметический «Боярышник» на момент проведения мониторинговых мероприятий, не отвечал требованиям п.16 правил о наличии соответствующей маркировки в соответствии с законодательством о языках, а именно: маркировка, предусмотренная ст. 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» и п.16 правил, на упаковке потребительской тары изложена на русском языке», – говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, магазинами не были созданы соответствующие условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий в части обеспечения хорошо вентилируемых помещений, создания относительной влажности и температуры воздуха.

«Лосьон «Боярышник» с продажи в магазинах торговой сети «Везунчик» в г. Каховка и г. Херсон снят, руководству торговой сети «Везунчик» даны предложения по недопущению реализации лосьона, который не соответствует требованиям законодательства», – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Также отмечается, что по состоянию на 16 января в Херсонской области ни одной жалобы на качество лосьона «Боярышник» или негативное влияние от его употребления не поступило.

Несмотря на отсутствие жалоб, Госпродпотребслужба обращает внимание потребителей области и предостерегает воздержаться от употребления данного лосьона. Лосьон является косметическим средством по уходу за кожей, на упаковке товаропроизводителем указана предупредительная информация о запрете употребления в качестве продукта питания.

Напомним, в Херсонской области в одном из магазинов местные жители обнаружили в продаже российский косметический лосьон «Боярышник», которым в РФ отравились десятки человек.