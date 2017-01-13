В Херсонской области в одном из магазинов местные жители обнаружили в продаже российский косметический лосьон «Боярышник», которым в РФ отравились десятки человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Геннадий Моцьо.
«Какая-то сволочь решила потравить людей и в Украине. Встречайте – лосьон «Боярышник» производства С.Петербург уже у нас, в Украине...», – написал он.
Напомним, в Иркутской области РФ в декабре 2016 года десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом «Боярышник».
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