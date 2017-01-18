Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.

За соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

Ранее СБУ предоставила ответ комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны о встрече нардепа Надежды Савченко с главарями «ЛНР» и «ДНР» в Минске.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована.

10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

16 января нардеп опубликовала откорректированные списки.