Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.
За соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов, сообщает УНИАН.
Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.
Ранее СБУ предоставила ответ комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны о встрече нардепа Надежды Савченко с главарями «ЛНР» и «ДНР» в Минске.
Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована.
10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
16 января нардеп опубликовала откорректированные списки.
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