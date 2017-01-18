Прокуратура Киевской области осуществила экстрадицию в Бельгию гражданина, находившегося в международном розыске за совершение в составе организованной группы ряда угонов элитных авто на территории Европейского Союза. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гражданина Болгарии 1973 года рождения задержали в аэропорту «Борисполь» в сентябре прошлого года.

Он разыскивается правоохранительными органами Бельгии с целью привлечения к уголовной ответственности за участие в совершении организованной группой ряда угонов транспортных средств.



По ходатайству прокуратуры Киевской области к мужчине был применен временный арест сроком на 40 суток.



Генпрокуратура Украины получила запрос компетентного органа Королевства Бельгии о выдаче гражданина для привлечения к уголовной ответственности.



В ходе экстрадиционной проверки было установлено, что Голландский суд первой инстанции Брюсселя по требованию Королевского прокурора выдал международный ордер на арест гражданина Болгарии, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322, ч.ч. 1, 3 ст. 324, ст. ст. 325, 461, 467, ч.ч. 1, 5 ст. 505 Уголовного кодекса Королевства Бельгии.



Инкриминируемые мужчине преступные деяния по законодательству Украины квалифицируются по ч. 3 ст. 289 УК Украины, и является экстрадиционными, поскольку за их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее одного года. Сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности не истекли.



Указанный гражданин передан в Бельгию для привлечения к уголовной ответственности.