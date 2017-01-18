Сегодня, 18 января, в Киеве водолазы-спасатели Киевского гарнизона спасли на льду 4-х рыбаков, еще 50-м помогли выбраться на берег, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

По данным ведомства, в 12:45 в Службу спасения Киева поступило сообщение, что на реке Днепр в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находится около 50 рыбаков.

К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение. На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега, на льду находится 4 рыбака, а у береговой линии - около 50 рыбаков.

В 13:53 подразделениями ГосЧС с помощью 2-х надувных лодок со льда спасли 4-х рыбаков и оказали помощь около 50-ти по выведению их на берег.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались.

15 рыбаков остались на льду береговой линии. Поэтому спасатели провели с ними разъяснительную работу по безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки.