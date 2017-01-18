Внефракционный народный Надежда Савченко заявила, что много людей пиарились на ее имени, пока она была в плену и назвала их предателями. Об этом она сказала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национально безопасности

«Вы показали первые, что такое предательство. Вы показали это примером на весь мир. Вам теперь должно быть стыдно не только перед украинцами, но и перед всем мировым обществом, Европарламентом за ваше поведение», – отметила она, обращаясь к присутствующим, сообщает 112 Украина.

«Если вы говорите, что вас так легко обмануть, и вы обманывали сами себя все два года, пока я сидела, делая из меня звезду и героя. Я вас об этом не просила. Вы сами себя обманывали и обманывали людей», - сказала Савченко.

В свою очередь надреп от БПП Иван Винник предложил исключить Савченко из комитета по нацбезопасности за измену.

«Я делаю заявление по факту совершения умышленных действий, вреда территориальной целостности и суверенитету Украины, национальной безопасности, экономической безопасности, информационной безопасности, де-факто подыгрывание врагу Украины. Представьте себе, что сейчас будет говорить Лавров, представьте себе, что сейчас будет говорить Путин, когда представители государственной власти встречаются с вымышленными российской пропагандой квазигосударствами, их спонсорами, террористами... Это государственная измена. Я предлагаю сегодня безотлагательно рассмотреть на комитете, принять решение об исключении Надежды Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны по тем самым причинам и обстоятельствам, о которых я сейчас сказал, по факту государственной измены», - сказал Винник.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована.