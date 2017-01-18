также в разделеПолитика
Польша направила Украине ноту из-за запрета на въезд мэру Перемышля 33
СМИ опубликовали копию письма Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину 70
Кравчук уверен, что Украине под силу изготовить ядерное оружие 25
Байден: Россия попытается повлиять на выборы в ЕС 49
Журналист: Медведчук подтвердил свой имидж антикризисного менеджера 50
Савченко оправдывается, что не предлагала сдать Крым РФ 88
В Кремле прокомментировали слова Савченко о сдаче Крыма 936
Савченко решили исключить из комитета по нацбезопасности 1106
Геращенко: Крым на Донбасс мы менять не будем 47
Гройсман обещает не допустить возврата «старых схем» в систему здравоохранения 29
Чубаров обвинил Савченко в предательстве 68
Енин: Заявление Януковича о введении войск РФ в Украину - ключевая улика в его деле 51
У Порошенко сегодня насыщенный день в Давосе 119
Мнение: Есть Медведчук — есть обмен 145
Глава ОБСЕ: График работы миссии на Донбассе нужно расширить 43
ЦИК хочет полностью компьютеризировать передачу данных с УИК 30
Лондонский суд взялся за дело по «долгу Януковича» 122
У Авакова заявили о янтарном лобби в Раде 144

Внефракционный народный Надежда Савченко заявила, что много людей пиарились на ее имени, пока она была в плену и назвала их предателями. Об этом она сказала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национально безопасности

«Вы показали первые, что такое предательство. Вы показали это примером на весь мир. Вам теперь должно быть стыдно не только перед украинцами, но и перед всем мировым обществом, Европарламентом за ваше поведение», – отметила она, обращаясь к присутствующим, сообщает 112 Украина.

«Если вы говорите, что вас так легко обмануть, и вы обманывали сами себя все два года, пока я сидела, делая из меня звезду и героя. Я вас об этом не просила. Вы сами себя обманывали и обманывали людей», - сказала Савченко.

В свою очередь надреп от БПП Иван Винник предложил исключить Савченко из комитета по нацбезопасности за измену. 

«Я делаю заявление по факту совершения умышленных действий, вреда территориальной целостности и суверенитету Украины, национальной безопасности, экономической безопасности, информационной безопасности, де-факто подыгрывание врагу Украины. Представьте себе, что сейчас будет говорить Лавров, представьте себе, что сейчас будет говорить Путин, когда представители государственной власти встречаются с вымышленными российской пропагандой квазигосударствами, их спонсорами, террористами... Это государственная измена. Я предлагаю сегодня безотлагательно рассмотреть на комитете, принять решение об исключении Надежды Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны по тем самым причинам и обстоятельствам, о которых я сейчас сказал, по факту государственной измены», - сказал Винник.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины  заявила, что эта встреча не была согласована.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

131
Теги
Ботинки зимние