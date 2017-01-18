Начальники генеральных штабов стран-членов НАТО осознают опасность для Европы в условиях ведения Россией войны против Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО в среду в Брюсселе, сообщает пресс-служба Генштаба.

«Мы доказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение возможной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи Украине», - рассказал начальник Генштаба.

Он отметил единство высших военных руководителей, которые входят в Военный комитет НАТО в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.

О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам по НАТО говорилось и во время двусторонних встреч генерала армии Украины Виктора Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров.

Напомним, 10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО «Атлантическая решительность» (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление восточного фланга альянса. Как сообщила британская газета The Independent, «подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона».

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.

В Кремле заявили, что размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза.

В свою очередь заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы является пропорциональным ответом на агрессивные действия России относительно стран Балтии и НАТО.