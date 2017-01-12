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Размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем», - приводит слова Пескова ТАСС.

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», - добавил он.

«Третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство», - отметил представитель Кремля.

При этом Песков сделал акцент на том, что количество военного контингента не играет существенной роли. «Тысяча или десять тысяч – речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять», - заключил он.

10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО «Атлантическая решительность» (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление восточного фланга альянса. Как сообщила британская газета The Independent, «подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона».

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.
ForUm

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