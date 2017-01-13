Развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы является пропорциональным ответом на агрессивные действия России относительно стран Балтии и НАТО.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью BNS, пишет The Baltic Times.

Она подчеркнула, что это является пропорциональным шагом в ответ на действия Российской Федерации.

«Ввозвращение американской бронетехники в Европу является ответом на то, что делает Россия. Я хочу подчеркнуть, что это пропорциональный и сопоставимый шаг. Кое-кто в России говорит, что это поспешная операция, что речь идет о большом количестве техники. Но на самом деле мы говорим о 3500 сотрудниках, 87 танках и 144 боевых машинах Bradley. Это важный шаг, но он предназначен для сдерживания и обороны», - заявила заместитель генсека НАТО, передает УНИАН.



Гетемюллер отметила, что альянс не планировал размещения и усиления своих позиций на восточном фланге, однако пошел на такой шаг после того, как Россия начала агрессивную политику.

«Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы – вторжение и захват территории Украины в Крыму и наращивание российских войск в Западном военном округе. Однако НАТО не видит непосредственной угрозы российского вторжения в пространство альянса, потому что в последние годы мы сделали много для сдерживания и обороны», - сказала она.

Напомним, в Кремле заявили, что размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза.

10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО «Атлантическая решительность» (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление восточного фланга альянса. Как сообщила британская газета The Independent, «подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона».

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.