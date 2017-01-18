Совет Национального банка Украины предоставил рекомендации правлению регулятора и Кабинету Министров относительно мер по стабилизации курса гривни. Соответствующее решение было принято вчера, 17 января, в ходе внеочередного заседания Совета НБУ, сообщил на своей странице в Facebook глава Совета Богдан Данилишин.

По информации Данилишина, участники заседания пришли к согласию, что усиление колебаний обменного курса гривни, которое наблюдается в последние месяцы года, является временным, связанным с влиянием ситуативных и сезонных факторов: экспансия бюджетных расходов (увеличение предложения гривни) в течение последних недель декабря; нагнетание ожиданий, связанное с национализацией одного из крупнейших системных банков Украины; снижение предложения валюты от компаний АПК; существенное усиление спроса на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванное потребностью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

Он подчеркнул, что фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов пока отсутствуют, внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной. Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшалось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды.

«Со своей стороны Национальный банк оперативно реагировал на дисбалансы валютного рынка, применяя интервенции, сохраняя при этом гибкость курса гривни. Вовремя были прекращены смягчения монетарной политики, в декабре учетная ставка была сохранена на уровне 14% и продлены временные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках», – отметил он.

По словам Данилишина, члены Совета Национального банка согласились, что текущие колебания обменного курса будут иметь незначительное влияние на развитие инфляционных процессов и выполнение задач, содержащихся в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу. Поэтому Совет Национального банка Украины призывает не поддаваться паническим настроениям, которые нагнетают отдельные эксперты и политики.

«Состоялся откровенный диалог о причинах изменений, которые проходят на валютном рынке, выработаны конкретные предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету Министров Украины. В частности, правлению предложены действенные меры по стабилизации валютного рынка. В свою очередь, правительство должно пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия. К тому же бюджетная экспансия не только затрудняет проведение монетарной политики, но и приводит к потерям для государственных финансов», - отметил Данилишин.

Напомним, как заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.