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Вице-президент США Джо Байден убежден, что Россия будет пытаться повлиять на ход выборов в Европе, как она это делала в Соединенных Штатах.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«При президентстве Путина Россия использует любой доступный ей инструмент для того, чтобы подточить европейский проект, проверить линии разлома западных стран и вернуться к политике, которая определялась сферами влияния... Учитывая, что во многих странах Европы в этом году состоятся выборы, нам стоит ждать новых попыток России вмешаться в демократический процесс», - сказал Байден.

По его словам, цель России понятна - «разрушить международный либеральный порядок».

Напомним, американская разведка обнародовала доклад, в котором содержатся данные о том, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году «кампанию влияния» на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По данным разведки, российские хакеры взломали электронную почту и похитили тысячи писем руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подести, опубликовав их через сайт WikiLeaks за несколько недель до выборов 8 ноября.
ForUm

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