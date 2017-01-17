На межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сегодня, 17 января 2017 года, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня», – подчеркнул он.

В то же время, по словам Чурия, остаются актуальными другие факторы, о которых ранее сообщал Национальный банк. «А именно – сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд грн», – отметил он.

«Учитывая действие определенных факторов, Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 108,8 млн долл. США, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни», – заявил Чурий.

Кроме того, по его словам, Национальный банк расширил перечень инструментов, которые можно использовать для этих целей. На прошлой неделе Национальный банк вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 млн долл. США в форме запроса относительно наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность.

Сегодня, 17 января, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебаниям курса гривни. Объем аукциона - до 100 млн. долл. США.

Напомним, 16 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,77/27,90 грн/долл.