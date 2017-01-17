Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарии Дорис Лойтхард достигли договоренности об ускорении совместных шагов по расследованию преступлений предыдущей украинской власти и возвращения замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Об этом Порошенко сказал журналистам, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны как можно скорее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег в Украину», - сказал Президент.

Глава государства добавил, что во время встречи президент Швейцарии отметила, что эти деньги нужны Украине в поддержку реформ.