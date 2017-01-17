Верховная Рада установила День украинского добровольца 14 марта.
Соответствующее постановление поддержал 231 нардеп, сообщает пресс-служба парламента.
Как отмечается в проекте постановление, документ принят с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время