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Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапник, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Так, признаны недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы

«Привет, дуралеы!», «Тихие омуты», «Ни шагу назад», «Сорокопятка», «Роман выходного дня», «Услышь мое сердце», «Зимнее танго», «Ошибки любви», «30 свиданий».

Также отменена госрегистрация сериалов «Две судьбы», «Под ливнем пуль», «Формула стихии», «Колдовская любовь», «Веское основание для убийства», «Идеальный брак», «Братство десанта», «Королева бандитов», «Вечный отпуск».

Напомним, в декабре 2016 года Служба безопасности запретила россиянину Цапнику въезд в Украину на 5 лет, его внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Цапник известен тем, что сыграл роль донецкого «ополченца» с позывным «Майор» в российском пропагандистском фильме «Военный корреспондент» на НТВ.

 
ForUm

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