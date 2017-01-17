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Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями кандидата на должность президента Франции Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя и серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях. Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии – это не только пренебрежение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения», - отмечается в комментарии.

В МИД убеждены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации.

Напомним, кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что признает оккупированный Крым российским в случае своей победы на выборах. 
ForUm

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