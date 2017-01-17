Президент Украины Петр Порошенко отметил, что мир нуждается в Североатлантическом Альянсе. Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом он сказал в интервью телеканалу Bloomberg.

«Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, она полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Напомним, избранный президент Дональд Трамп считает НАТО устаревшим.