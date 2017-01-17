Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии, сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Так, за постановление №5585 «О календарном плане проведения шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва» проголосовало 232 народных депутата.
Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля 2017, а закончатся - 21 июля 2017 года.
На время проведения шестой сессии календарным планам отведено для:
пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 12 недель;
работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 6 недель;
работы народных депутатов Украины с избирателями - 6 недель;
проведения «часов вопросов к правительству» в Верховной Раде Украины – 12 часов.
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