также в разделеПолитика
Порошенко: НАТО – единственный эффективный механизм безопасности в мире 5
В России отреагировали на подачу Украиной иска в Гаагу 38
Рада установила день добровольца 17
Порошенко рассказал, когда можно будет снять санкции с России 25
Порошенко заявляет, что договорился о встрече с Трампом 144
Путин: После «тренировки в Киеве» США готовят Майдан у себя 447
ГПУ: В ООН подтвердили, что Янукович просил РФ ввести войска в Украину 123
Нардепы отказались повышать себе зарплату 61
Гройсман: Разговоры о повышении пенсионного возраста – это запугивание людей 109
В БПП вступились за чиновника, которого Ляшко обозвал «правительственным дауном» 206
В Раде предлагают лишить Пашинского неприкосновенности 81
Золотарев: По составу участников Давосского завтрака можно будет судить, насколько будет поддержан план Пинчука 107
Ле Пен: Крым никогда не был украинским 121
Кличко посетит украинский завтрак Пинчука в Давосе 112
Рабинович заявляет о губительности сотрудничества Украины с МВФ 122
Порошенко: Мы никогда не будем торговать своей свободой 67
Порошенко обратил внимание Меркель и Олланда на ситуацию с заложниками 40
Украина подала в Международный суд ООН иск против России 132

Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, за постановление №5585 «О календарном плане проведения шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва» проголосовало 232 народных депутата.

Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля 2017, а закончатся - 21 июля 2017 года.

На время проведения шестой сессии календарным планам отведено для:

пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 12 недель;

работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 6 недель;

работы народных депутатов Украины с избирателями - 6 недель;

проведения «часов вопросов к правительству» в Верховной Раде Украины – 12 часов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние