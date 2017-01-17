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Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что признает оккупированный Крым российским в случае своей победы на выборах. Об этом он сказала в интервью газете Известия.

«После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН», - отметила она.

Также Ле Пен намерена выступать за отмену антироссийских санкций.

«Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», - подытожила французский политик.

 
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