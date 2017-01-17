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Из-за ограничения Россией транзита украинских товаров Украина потеряла более 1 миллиарда долларов. Об этом в интервью Громадському радио заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.  

«Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП», – отметил он.

Довгань уточнил, что это прямые потери экспортеров, а также потери перевозчиков.

«Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Киргизскую Республику. Более того, даже несмотря на их предписания в указе президента РФ, они ограничивали наш экспорт в другие страны Средней Азии. Фактически, весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через территорию РФ, был заблокирован», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

С 1 июля 2016 года Россия ввела дополнительные ограничения на транзит через свою территорию товаров происхождением из Украины.
ForUm

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