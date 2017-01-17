Святошинский районный суд Киева допускает рассмотрение вопроса освобождения обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры в связи с запросом самопровозглашенной «ДНР» об их передаче.

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українські Новини.

Он отметил, что суд информирован о списках по обмену пленными.

При этом судья подчеркнул, что у экс-беркутовцев в списках не совпадают даты рождения, но тем не менее очевидно, что речь идет именно о Зинченко, Аброськине и Тамтуре.

В связи с этим Дячук допускает, что одной из сторон процесса будет поднят вопрос об освобождении их из-под стражи.

«Гипотетически не исключаю, что перед судом будет поставлен вопрос решения этой проблемы. Будем ее решать в соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством», - заявил он.

В то же время судья отметил, что Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено освобождение подсудимых в связи с необходимостью их передачи третьей стороне.

При этом Дячук допускает, что мотивация в ходатайстве может быть изложена иначе.

Напомним, 10 января Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно им, представители «ДНР» отправили запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

При этом защита бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» исключила их обмен или выдачу представителям самопровозглашенной «ДНР».