Во фракции «Самопомич» выступают за снятие неприкосновенности с народного депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает корреспондент ForUm’а,

«Мы были свидетелями очень грустного инцидента, когда глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, фактически совершив вооруженное нападение на человека, пребывает в судебном процессе, как свидетель, а не как подозреваемый. Такое следствие, как по мне, является фарсом», – сказала она.

По ее мнению, было бы правильно, «чтобы неприкосновенность с народного депутата была снята немедленно, чтобы гарантировать непредвзятое следствие».

«Мы уверенны, что такая ситуация должна быть исправлена», – резюмировала Сыроид.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.