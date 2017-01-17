Мэр Киева Виталий Кличко решил посетить на украинский завтрак Виктора Пинчука в Давосе, сообщает пресс-служба КГГА.

«На украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию – и как гражданина, и как представителя власти - по внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую ​​возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политики евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины», - заявил Кличко.

Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику. «Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив. Поэтому нужно использовать эту площадку», – подчеркнул он.

Напомним, Президент Петр Порошенко и вице-спикер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе, его посетят депутаты Сергей Лещенко и Наталья Кацер-Бочковская.