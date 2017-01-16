Президент Петр Порошенко и вице-спикер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе, его посетят депутаты Сергей Лещенко и Наталья Кацер-Бочковская.

Так, представитель президента Святослав Цеголко сообщил Украинской правде, что Президент не посетит завтрак.

«Президент будет иметь широкую программу на всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком он не будет», - сказал Цеголко.

Так же не поедет на завтрак вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщили в ее офисе. Она вообще не поедет на форум.

В то же время подтвердили намерение ехать на завтрак депутат от «Народного фронта» Наталья Кацер-Бучковская.

Также известно, что на завтрак намерен поехать и депутат Сергей Лещенко. Эту информацию подтвердили несколько собеседников, сам депутат пока не ответил на этот вопрос.

Депутат «Батькивщины» Алена Шкрум сообщила, что получала приглашение на завтрак, но не поедет.

«Мне поступало приглашение только на украинском завтрак. Если бы мне поступало приглашение на весь Давос, то я думаю, что мое решение было бы другим», - отметила Шкрум.

Депутаты Светлана Залищук и Мустафа Найем также не поедут на завтрак.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд «болезненных компромиссов» ради завершения конфликта с РФ. В частности, на временное исключение Украины из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от вступления в НАТО, проведение местных выборов на оккупированных территориях до полного возврата контроля над этой территорией с целью «продемонстрировать свою приверженность мирному объединению».

Он также предлагал не привязывать вопрос оккупированного Донбасса и вопрос оккупации Крыма.

Еще одним предложением бизнесмена согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать завтрак Пинчука.

Поездку депутатов финансирует Фонд «Возрождение», который 7 января заявил, что не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, изложенной в его статье для издания The Wall Street Journal, однако в дальнейшем выполняет партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах, в частности «Украинский завтрак» в рамках Экономического форума в Давосе в январе.