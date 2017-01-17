Туман, который наблюдается в Киеве – это метеорологическая дымка, сообщает Главное управление ГосЧС Украины в Киеве.

«С вечера 16 января и утром 17 января в пожарно-спасательной службы столицы поступают звонки от граждан и средств массовой информации о том, что в воздухе чувствуется запах гари и наблюдается сильное задымление», - говорится в сообщении.

В ГосЧС отмечают, что задымление не может быть вызвано пожарами и призывают киевлян не паниковать.

Туман на Позняках

«Вероятной причиной может быть повышение влажности воздуха и отсутствие ветра, поэтому и возникло такое явление, которое называется метеорологическая дымка. Наличие этой дымки повышает визуализацию задымленности», - объясняют спасатели.

К тому же, по данным Укргидрометцентра, на территории большинства областей страны, в том числе и в Киеве, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, сегодня утром Киев окутал густой туман.