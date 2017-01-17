Мужчина, напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, является гражданином Узбекистана и проходил подготовку в Афганистане, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин. По его словам, подозреваемый признал свою вину.

Отпечатки пальцев Абдулкадира Машарипова совпадают с теми, которые были обнаружены на месте атаки, добавил Шахин, сообщает ВВС.

Он также сообщил, что Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года. Вместе с ним были арестованы гражданин Ирака и три женщины. Всего по делу о нападении на ночной клуб Reina задержаны 50 человек.

Ранее стало известно, что турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

В турецких СМИ также появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди 39 погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». ИГ заявила, что это месть Турции за действия в Сирии.

По словам стамбульского губернатора, нет никаких сомнений в том, что за нападением на клуб Reina стоит именно «Исламское государство».