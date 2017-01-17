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Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова под стражей до 8 февраля.

Ранее государственный обвинитель отверг обвинения адвокатов Безъязыков, сообщает Громадське.

«Обвинение Безъязыкову полностью обоснованы. Судебное расследование продолжается. Я не согласен с позицией защитников. Показания собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания», - заявил прокурор Пересада.

Он добавил, что есть риск того, что подсудимый полковник будет скрываться от следствия, если его отпустить из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним, СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР». В частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

29 декабря следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.
ForUm

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