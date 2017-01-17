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Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек.

Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте - это район провинции Стамбул. Вместе с ним находился его четырехлетний сын, сообщает УНИАН со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. 

По информации издания, им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Также сообщается, что вместе с Машариповым были задержаны еще четыре человека, среди них – три женщины и один мужчина киргизского происхождения.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.
ForUm

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