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В Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что среди погибших в теракте — 16 иностранцев. Пока что опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок.

Полиция ищет напавшего на ночной клуб.

В интернете появились кадры нападения. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.

На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.

По материалам РИА Новости, ТАСС
ForUm

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