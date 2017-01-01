В Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что среди погибших в теракте — 16 иностранцев. Пока что опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок.
Полиция ищет напавшего на ночной клуб.
В интернете появились кадры нападения. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.
На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
По материалам РИА Новости, ТАСС
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