Граждане Украины не пострадали в результате теракта в ночном клубе Стамбула, произошедшем в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

«Идентификация погибших и раненых в Cтамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула», - говорится в заявлении.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Среди посетителей клуба была украинка. Ей удалось спастись.