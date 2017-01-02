также в разделеОбщество
Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле 612
За минувшие сутки ранен один боец 45
В Украине вводится накопительная пенсионная система 859
Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет 125
Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно 39
МИД открыло горячую линию в связи с терактом в Стамбуле 34
Штаб: НВФ не прекращали обстрелы ВСУ в канун Нового года 34
В Киевской области ожидается туман 52
Генконсульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв теракта в Стамбуле 29
Самолет Шарджа-Киев с туристами вылетел в Украину 127
Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки 175
В новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей 24
За сутки в зоне АТО ранен один военный 31
Минюст будет возвращать в Украину осужденного в РФ Выговского 42
ЧАЭС отказалась от природного газа 75
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог 64
Реестр е-деклараций может прекратить работу с 1 января 264
30 декабря. Картина дня 138

Граждане Украины не пострадали в результате теракта в ночном клубе Стамбула, произошедшем в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

«Идентификация погибших и раненых в Cтамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула», - говорится в заявлении.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Среди посетителей клуба была украинка. Ей удалось спастись.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние