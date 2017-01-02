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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что террорист совершил нападение в одиночку. Он до сих пор остается на свободе.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.

Известно, что среди посетителей клуба была украинка. Ей удалось спастись.
ForUm

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