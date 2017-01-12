В помещение районного суда на Тернопольщине, где проходило заседание по убийству общественного активиста из Кременецкого района Виталия Ващенко, ворвались более десяти неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах.

По данным пресс-службы полиции области, это произошло в четверг, 12 января, около полудня.

На момент дебоша в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане.

По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь. В результате один из задержанных получил телесные повреждения.

На место происшествия сразу выехал начальник ГУНП в области Александр Богомол, спецподразделение полиции и следственно-оперативная группа.

Хулиганы после этого выбежали и сели в бус, который принадлежит одной из националистических организаций, и поехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили сотрудники полиции и сопроводили в областной центр. Однако уже в центре города неизвестные начали бежать из микроавтобуса. Правоохранители, применяя спецсредства, задержали их.

Тринадцать мужчин доставили в городской отдел полиции, устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи Зборовского отделения полиции открыли уголовное производство по статье 296 часть 2 УК - хулиганство, совершенное группой лиц.

В пресс-службе «Правого сектора» заявили, что активисты разлили кровь в знак протеста. Они утверждают, что требовали справедливого решения суда, чтобы на скамье подсудимых находились не только исполнители, но и заказчик. По версии ПС, искать заказчика «никому не интересно», а дело пытаются затянуть. В организации говорят, что их активистов задержали без объяснения причин.

Напомним, 26 мая 2016 года в Кременце Тернопольской области двое неизвестных напали и избили общественного активиста Виталия Ващенко во дворе его дома. Мужчина от полученных травм скончался. Правоохранители задержали исполнителей и организатора убийства.