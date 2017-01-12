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Президент Петр Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих-участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранений в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время встречи с военнослужащими Порошенко отметил, что самый тяжелый период уже позади, и в 2017 году украинская экономика будет демонстрировать развитие. «Ибо мы находим возможности строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не снимая первоочередного внимания по развитию новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных сил», - сказал он.

Глава государства поздравил семьи, которые сегодня получили ордера на квартиры, и пожелал им мира в доме и в государстве. Он напомнил, что недавно также подписал закон о праве ветеранов АТО на досрочное получение пенсии. «Хочу заверить, что и в дальнейшем, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины», - заявил Президент.
ForUm

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