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По состоянию на 18:00 четверга, 12 января, члены незаконных вооруженных формирований совершили 38 обстрелов позиций сил АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба, ранены трое военнослужащих.

На мариупольском направлении НВФ обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке, по Широкино – снайпер.

На луганском направлении – из 82 миллиметровых минометов НВФ вели огонь по Золотому и Крымском, из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, НВФ обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.
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