Президент Петр Порошенко не дал выступить одному из глав местных администраций во время визита в Одесскую область.

Инцидент произошел во время представления нового главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, сообщает Обозреватель.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы, когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня», - заявил Глава государства.

Чиновник попытался что-то возразить Порошенко из зала, но президент в резкой форме предложил ему сделать это позже.

«Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом Президента. Прошу сесть. Если вы хотите доложить Президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность», – добавил он.

Стоит отметить, что по окончанию заседания Порошенко попросил позвать главу администрации, который хотел выступить.

Позже Порошенко заявил, что одесский чиновник хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде во время проведения выборов.

«Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...», - отметил он, сообщает УНИАН.

Напомним, 12 января Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.