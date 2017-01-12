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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент представил нового руководителя во время рабочей поездки в Одесскую область.

Глава государства выразил уверенность в правильности принятого решения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Степанова. «Человек, который имеет два высших образования. Человек не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить за границу. Человек, который настроен взять на себя четкие обязательства и их выполнять», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства поблагодарил Степанова за работу на прежней должности, в 2011-2017 годах он возглавлял Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина». Президент подчеркнул, что в очень непростых условиях, когда в рамках выполнения наших обязательств по имплементации безвизового режима, стоял вопрос введения биометрических паспортов для выезда за границу и внутреннего паспорта гражданина Украины в виде идентификационных карт, Степанов выполнил все поставленные задачи в установленные сроки и европейские партнеры Украины подтвердили их безупречное исполнение.

По словам Президента, новый руководитель Одесской ОГА «не только хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель, человек, который имеет опыт государственного управления».

«Уверен, что под его руководством такой приоритетный регион Украины как Одесская сможет продемонстрировать очень хорошие результаты», - подчеркнул Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 20 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства по вопросам государственной службы Украины признала Степанова победителем конкурса на вакантную должность председателя Одесской ОГА.

21 декабря Кабинет Министров Украины одобрил его назначение на этот пост. 
ForUm

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