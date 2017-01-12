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Президент Украины Петр Порошенко поручил новоназначенному главе Одесской ОГА Максиму Степанову активизировать дорожное строительство и достроить трассу Одесса –Болград – Рени.

Об этом Глава государства сказал во время представлении нового председателя Одесской ОГА Максима Степанова.

«Позиция первая - это дорожное строительство. Представьте себе, что в 2016 году на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 млрд грн. А в 2017 году предусмотрено 30 млрд. Никогда за все предыдущие годы и даже на 12 млрд не выходили. А в этом году - 30! И это мой приоритет. Дорожное строительство - это локомотив экономики», - подчеркнул Президент, сообщает Укринформ.

Но, по его словам, в прошлом году в Одесской области не использовали почти треть выделенных на это средств.

«Если мы возьмем показатели 2016 года, то на Одесскую область было запланировано из всех источников финансирования 1 млрд 20 млн грн. Это второй показатель в Украине. А знаете, сколько было освоено? Чуть больше 900 млн... То тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет... Одесчина не использовала более 300 млн грн средств, которые предусмотрены в бюджете», - отметил Порошенко.

Кроме того, подчеркнул он, согласно данным независимого мониторинга, Одесская область входит в четверку областей с наибольшей стоимостью строительства километра дороги.

«Я думаю, что должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты, и дорога на родину Президента должна быть достроена», - подытожил глава Государства.

Как известно, Порошенко родился в городе Болград Одесской области.
ForUm

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