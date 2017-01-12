Информация о том, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыть производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Николай Мартыненко, не соответствуют действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП «НАЭК «Энергоатом», – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что 11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Мартыненко в закрытии указанного производства. «Однако обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения», – отметили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. В ходе расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере более 6,4 евро за переплату за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества «Škoda JS».

Напомним, ранее пресс-служба Мартыненко распространила сообщение, что Соломенский районный суд обязал НАБУ закрыть указанное уголовное производство.