Прощальная речь президента США Барака Обамы в Чикаго вызвала двойное чувство. С одной стороны, 55-летний глава Белого дома акцентировал внимание на своих достижениях за восемь лет президентства, призвав американцев защищать демократию. При этом он назвал главными угрозами для демократии в США расизм, экономическое неравенство и замыкание части общества в своеобразную информационную «скорлупу», в которой доминируют фейки, а не факты. С другой стороны, во внешней политике за это время ситуация катастрофически ухудшилась именно из-за бездеятельности лидера мощнейшей в мире страны, который в начале первого срока получил Нобелевскую премию мира. На внешних провалах мы остановимся позже.+

Подбивая итоги своего президентства, Барак Обама заявил, что за восемь лет Америка стала сильнее, однако все граждане, по его словам, должны принимать участие в усилении демократических институтов. «Независимо от того, в какую сторону качнется маятник власти», сказал он, все зависит от участия граждан.

Выступая в Чикаго, где он начинал свое политическое восхождение, Обама посвятил часть выступления также внешним и глобальным угрозам. Он сказал, что Америка не может отступить от борьбы за расширение демократии в мире и против экстремизма, нетолерантности, авторитаризма и националистической агрессии. Он отметил, что все это ставит под угрозу мировой порядок, которого удалось достичь после Второй мировой войны.

«Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь в мире такого же влияния, если только мы не отойдем от того, что отстаиваем, и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает меньших соседей», — подчеркнул он. Это был единственный раз, когда Барак Обама напрямую вспомнил о России или Китае.

Еще одной опасностью для уклада Соединенных Штатов 55-летний Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на «общих исходных фактах» — то есть популизм. В завершение речи он отметил, что у него как президента единственная просьба к американцам: «Я прошу вас верить. Не в мою способность осуществлять перемены, а — в вашу».

О своем преемнике Дональде Трампе Обама вспомнил только раз — в начале речи таким словами: «Я обещаю новоизбранному президенту, что моя администрация обеспечит как можно более простую передачу власти, как это делал для меня президент Буш. Ведь все мы должны гарантировать, что наше правительство сможет помочь справиться со многими вызовами, с которыми мы сталкиваемся».

А теперь к провалам. По мнению экспертов, их было немало. Самым большим просчетом Обамы является ситуация в Сирии. Сухой остаток в том, что на сегодняшний день американцы фактически вышли из этой страны.

К провалам относится и усиление «Исламского государства», которое стало угрозой номер один не только для Америки, но и для всего цивилизованного мира.

Третий провал касается Украины. Конечно, мы благодарны США за ту помощь, которую они предоставили и предоставляют Украине. Но мы очень хорошо чувствуем, как неспособность гарантировать нам безопасность согласно Будапештскому меморандуму сказалась на нашем суверенитете и территориальной целостности.

Кроме невыполнения США своих обязательств согласно Будапештскому меморандуму, до сих пор остается вопрос: почему США вышли из «Женевского формата», который был создан для урегулирования ситуации на Донбассе? Американцы фактически отдали решение этого вопроса Германии и Франции.

В целом же бездеятельность Обамы привела к росту влияния России, которую он называл региональной потугой. Теперь все видят, что Россия присутствует там, где ее раньше не было. Более того, она вместе с Ираном фактически контролирует ситуацию в Сирии, а Асад вместо того, чтобы отойти от власти, на чем настаивал Обама, будет вести в Астане вместе с представителями России, Ирана и Турции переговоры о будущем Сирии. Более того, пассивность Обамы на Ближнем востоке привела к сближению России и Турции, которая является членом НАТО.

Подытоживая, можно сказать, что Обама так и не продемонстрировал решительность, позволив России изменить миропорядок после «холодной войны».

«УКРАИНА НЕ БЫЛА ПЕРВЫМ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, НО МЫ ЧУВСТВОВАЛИ ПОДДЕРЖКУ США»

Александр ЦВЕТКОВ, американист, профессор, Дипломатическая академия МИД Украины:

— Нужно отдать должное самой речи Обамы, которая была провозглашена не из Белого дома, а в Чикаго, и тому, как он держался. Во время его речи звучали призывы, чтобы он был переизбран на третий срок. Но Обама сказал, что, к сожалению, согласно правилам, он должен оставить эту должность.

Интересно было услышать знакомое нам выражение, которое впервые прозвучало в американском контексте: один шаг вперед и два — назад. Обама делал шаг вперед, но каждый раз были отступления два шага назад. В частности, он пытался сократить количество американских военных за рубежом, и в некоторой степени это ему удавалось, но все больше военных конфликтов сохраняется, и Вооруженные силы США остаются за рубежом. Он стремился к сокращению конфликтности и численности за рубежом, но далеко не все получалось.

Хотя Обама и назвал примером демократии передачу власти от одной партии другой, но на смену приходит совсем другой политический ракурс, чем тот, которого он придерживался. И Обама чувствует в этом вызов устоям демократии. В то же время он отметил, что демократия обеспечивается не лидерами, а народом, и если избиратели сделали выбор, то потом они должны придерживаться демократии и ее укреплять.

Нужно отметить, что обычно процесс передачи власти от одного президента другому был тихим и происходил без особого ажиотажа. А тут что ни день — возникают новые вызовы и недоразумения. Причем все это происходит на фоне информационной войны с обнародованием неподтвержденных данных об осуществлении Россией хакерских атак во время президентских выборов. Наступает период кулуарной дипломатии и кулуарной лоббистской деятельности, когда новая политическая сила формирует свои колонны влияния. Также предстал вызов непотизма, который проявляется в том, что новый .президент идет к власти, полагаясь на свои семейные круги. Известно, что Трамп назначил своего зятя главным советником, а самой влиятельной женщиной будет его дочь Иванка, которая стоит за подбором людей и принятием разных политических решений. Все это новые вызовы демократии, которые не схожи с тем, чего придерживался Обама и его семья, которую он поблагодарил за поддержку и за то, что он мог всегда на нее полагаться.

Сейчас происходит противостояние между нынешней и будущей администрацией. Подчеркивается, что это мирный путь, что власть передается цивилизованным путем. В то же время одни говорят, что все будет перестраиваться, а другие — что нужно сохранить основы.

Я бы охарактеризовал 8 лет президентства Обамы для Украины в позитивном ключе. Не было прорывов, но всегда было понимание, и в критической ситуации Америка старалась поддержать политически и экономически процессы, происходящие в нашей стране. Украина не была первым приоритетом для американской внешней политики, но тем не менее мы чувствовали поддержку США.

А теперь наступает период неопределенности, и пока новая администрация не вступит в силу, нельзя сказать точно, какими будут ее первые шаги. Но сама американская система подсказывает: существует больше шансов, что не будет срыва в двусторонних отношениях.

Сам факт того, что весь мир смотрит на Америку, свидетельствует о том, что это не один из центров международного влияния, а это крупнейший центр международной политики. Поэтому такое большое внимание к смене администрации. Но первые шаги 115-го Конгресса США и первые диалоги с разведывательным содружеством, который является форпостом передачи власти, свидетельствует о том, что кардинальных срывов во внешней политике не будет.

«В УСЛОВИЯХ УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЫ ПОЛИТИКА США ВРЕМЕН ОБАМЫ БЫЛА ОЧЕНЬ НЕОДНОЗНАЧНОЙ»

Николай БЕЛЕСКОВ, аналитик Института мировой политики:

— В целом внешнеполитическое наследие Барака Обамы еще долго будет предметом острых экспертных дискуссий. При этом единства относительно последствий политики 44-го главы Белого Дома в треугольнике США—Украина—РФ не будет. Прежде всего потому, что на политику «перезагрузки» относительно РФ можно смотреть по-разному. Кремль рассматривал этот курс Барака Обамы как получение де-факто карт-бланша от Вашингтона на восстановление своего доминирования в постсоветском пространстве. В частности, втягивание Украины в собственные интеграционные структуры в обмен на помощь, предоставленную США по вопросам Ирана, Афганистана и сокращения стратегических наступательных вооружений.

Другим безоговорочным фактом является уменьшение, по сравнению с предшественниками, внимания Вашингтона во время правления Барака Обамы к региону Восточной Европы и передача ответственности за этот регион в ведение ЕС. Как следствие образовался вакуум сил, который Кремль пытался как можно больше заполнить. В то же время ЕС не справился полностью с поставленной задачей, несмотря на существование программы «Восточное партнерство».

В конце концов, несмотря на существенные масштабы политической, экономической и нелетальной военной помощи, очень неоднозначной была политика США во время правления 44-го президента в условиях украинско-российской войны. Сначала Вашингтон требовал сдержанности от Киева в ответе на непровозглашенную агрессию РФ, потом главной целью политики США стала деэскалация конфликта, чему хорошим доказательством стало согласие на российскую версию резолюции СБ ООН, которой пакет соглашений Минск-2 стал юридически обязательным для сторон конфликта. А далее в процессе урегулирования администрация Барака Обамы верила в возможность компромисса между Украиной и РФ, а также в течение 2015—2016 годов неоднократно пыталась кулуарно оказывать давление на официальный Киев для получения односторонних уступок с целью активизации процесса урегулирования.