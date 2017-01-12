также в разделеПроисшествия
Жертвы непогоды: на дорогах Украины погибли 3 человека, 59 – травмированы 19
НВФ обстреляли Красногоровку, ранен мирный житель 16
В Авдеевке снова обесточена фильтровальная станция 26
На Херсонщине при попытке распилить снаряд подорвались двое мужчин 32
Под Запорожьем перевернулся автозак: есть пострадавшие 40
За прошлые сутки погиб один военный, трое – ранены 34
На Луганщине погиб боец АТО, еще один – ранен 110
Из-за непогоды за сутки на дорогах Украины погибли 6 человек 38
Азов: В Донецке схватили медика Нацгвардии 178
АТО: Под Тарамчуком произошел бой 161
Вчера на украинских дорогах пострадали 75 человек, один погиб 24
Под Киевом загорелась пилорама 70
Полиция подозревает, что мужчина умышленно взорвал газ в доме в Сумах 58
Сутки в зоне АТО: 46 обстрелов, 5 раненых военных 42
Три человека ранены из-за взрыва в квартире в Сумах 43
Еще один человек в Украине стал жертвой собак-убийц 215
На Львовщине от переохлаждения умерли два человека 28
В зоне АТО – 51 обстрел за сутки 34

Вчера, 11 января, в ходе боевых действий погиб один украинский военный, четверо – ранены, еще один – травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что всего за сутки незаконные вооруженные формирования 62 раза обстреляли позиции сил АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов НВФ обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяном, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке и Марьинке.

На луганском направлении, по данным штаба, из 122-миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Троицкому. Из 120 и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому. По Станице Луганской – из стрелкового оружия.

На донецком направлении – из 120 и 82-миллиметровых минометов враг обстреливал наши позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия – стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

Напомним, 10 января произошло 49 обстрелов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

155
Теги
Ботинки зимние