Вчера, 11 января, в ходе боевых действий погиб один украинский военный, четверо – ранены, еще один – травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что всего за сутки незаконные вооруженные формирования 62 раза обстреляли позиции сил АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов НВФ обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяном, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке и Марьинке.

На луганском направлении, по данным штаба, из 122-миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Троицкому. Из 120 и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому. По Станице Луганской – из стрелкового оружия.

На донецком направлении – из 120 и 82-миллиметровых минометов враг обстреливал наши позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия – стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

Напомним, 10 января произошло 49 обстрелов.