Около 30 миллионов долларов средств, предположительно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве.

Об этом сообщил международный проект журналистских расследований «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности».

Как говорится в сообщении, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет, передает Укринформ.

Банк отказался комментировать эти данные, говорится в сообщении.

По данным расследования, речь идет о части из примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Как говорится в сообщении, счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, уже ликвидированном. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Напомним, Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины с мая 1996 по июль 1997 года. В 2004 году осужден судом США за «финансовые злоупотребления» и приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу. В ноябре 2012 года был освобожден из федеральной тюрьмы и передан иммиграционным властям.

4 ноября 2013 года Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении $200 млн, в незаконном присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.