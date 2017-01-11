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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма на польском мемориале в Гуте Пеняцкой во Львовской области.

Об этом он написал в своем Тwitter.

Министр убежден, убежден, что такими провокациями не удастся поссорить Польшу и Украину.

 


 

«Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны», - написал он.

Как сообщал ForUm, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники разместили в свежесозданном профиле в YouTube с названием «Вільна Україна» и символикой «Правого сектора» в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.

Посольство Польши в Украине во вторник направило в МИД Украины дипломатическую ноту по этому поводу.
ForUm

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