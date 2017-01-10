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На Львовщине неизвестные повредили памятник полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине, сообщает ZAXID.NET.

Памятный знак, на котором высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец.

По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения памятника и устанавливают причастных к акту вандализма.

Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских украинских изданиях. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января. Видео с разрисованным националистической символикой монументом залили в новосозданный профиль на YouTube.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение украинско-польских отношений, выгодной третьей стороне.

«Памятник, открытый в 2005 году, стал не только проявлением чествования погибших в 1944 году жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами. Ведь Гута Пеняцкая - польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан, - написал Вятрович на своей странице в Фейсбук. - Действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализм, который в течение последних месяцев мы наблюдали на украинских кладбищах в Польше. Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников».

Напомним, в феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой гитлеровские войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам, от 500 до 800 человек, вместе с женщинами и детьми). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать. В польской литературе пропагандировался тезис об уничтожении польского населенного пункта Гута Пеняцкая частью украинской дивизии «Галичина».

 
ForUm

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