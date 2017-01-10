Министерство иностранных дел Польши требует от украинской стороны расследования дела уничтожения польского памятника в Гуте Пеняцкой и наказания вандалов.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

«9 января 2017 года уничтожен памятник, которым отмечены поляки, убитые в 1944 году в селе Гута Пеняцкая. Министерство иностранных дел Польши требует немедленного расследования этого дела, установления злоумышленников и их наказания», - говорится в заявлении МИД РП, сообщает Укринформ.

Как отмечается, дипломатическую ноту по этому делу в МИД Украины подали во вторник. В ней отмечается, что такого рода атаки и инциденты «должны выясняться и наказываться, поскольку они несут угрозу для польско-украинских отношений».

Отмечается, что генконсул Польши во Львове находится в постоянном контакте с властями Львовской области, которая сообщила о немедленном создании специальной оперативной группы, имеющей целью быстро расследовать дело. В состав группы вошли полицейские, представители региональной власти, а также дипломаты польского консульства во Львове. Сообщается, что на месте преступления продолжаются следственные действия.

Как информирует МИД Польши, власти Львовской области считают, что инцидент направлен как против поляков, так и против украинцев, а также предлагают провести 27-28 февраля совместные торжества по чествованию жертв преступления в Гуте Пеняцкой в 73-ю годовщину его совершения.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники разместили в свежесозданном профиле в YouTube с названием «Вільна Україна» и символикой «Правого сектора» в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.