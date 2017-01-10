Дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд в Луганской области.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на информацию своего корреспондента.

Отмечается, что Луганский апелляционный суд сегодня рассмотрел вопрос территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и принял решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд.

«Самого Ефремова сегодня в зале суда не было, были только его адвокаты. Сторона защиты в интервью журналистам заявила, что считает безосновательным перенос рассмотрения дела именно в один из судов Луганской области и настаивает, чтобы дело рассматривалось в столице, потому что именно там находится орган досудебного расследования», - сообщил корреспондент.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.