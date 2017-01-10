Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы слова Дуня Миятович прокомментировала ситуацию с задержанием в Нидерландах журналиста, пытавшегося провезти обломки МН17 и человеческие останки.



Об этом она написала в Twitter.

«Забирать человеческие останки с места катастрофы рейса МН17, что сделал журналист Спеккерс, – это не журналистика. Однако конфискация оборудования (полицией) не является адекватным шагом», - приводит слова Миятович УНИАН.

Как сообщал ForUm, в аэропорту «Скипхол» в Нидерландах 8 января ночью полиция изъяла у нидерландского журналиста, который снимал документальный фильм в Донецке, обломки самолета МН17.

У него нашли сумки с металлическими обломками и, вероятно, человеческими останками