также в разделеОбщество
10 января. Картина дня 26
СБУ заявляет, что Ефремова удерживают в двухместной камере 19
В прошлом году в зоне АТО 63 военных покончили жизнь самоубийством 23
Убийство Грабовского: в полиции опровергли обнаружение мертвого свидетеля 41
Польша требует от Украины наказать уничтоживших памятник в Гуте Пеняцкой 18
На Закарпатье хлынули туристы: за год – более миллиона 29
СБУ: В списках Савченко есть погибшие и уже освобожденные 72
Сегодня в зоне АТО погиб один военный, двое – ранены 28
Более сотни чиновников проверяют за несвоевременную подачу деклараций 16
Директор санатория «заработала» на воинах АТО более миллиона 32
Савченко заявляет, что у нее есть еще один список пленных 45
К выходным в Украине ненадолго потеплеет 29
Руководить морскими портами Украины будет латвиец 52
В Кабмине заверяют, что не допустят перевода бюджетников на неполные ставки 37
Списки Савченко: НВФ требуют освободить Штепу 60
В Польше заявили о «руке Москвы» в вандализме на Львовщине 67
Розенко назвал условие для возобновления соцвыплат жителям Донбасса 36
Пашинский стрелял из наградного пистолета, полученного в 2014 году 75

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы слова Дуня Миятович прокомментировала ситуацию с задержанием в Нидерландах журналиста, пытавшегося провезти обломки МН17 и человеческие останки.

Об этом она написала в Twitter.

«Забирать человеческие останки с места катастрофы рейса МН17, что сделал журналист Спеккерс, – это не журналистика. Однако конфискация оборудования (полицией) не является адекватным шагом», - приводит слова Миятович УНИАН.

Как сообщал ForUm, в аэропорту «Скипхол» в Нидерландах 8 января ночью полиция изъяла у нидерландского журналиста, который снимал документальный фильм в Донецке, обломки самолета МН17.

У него нашли сумки с металлическими обломками и, вероятно, человеческими останками
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги
Ботинки зимние