Сегодня, 10 января, группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвала судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана.

В Святошинском районном суде Киева продолжилось слушание дела об убийствах майдановцев 20 февраля 2014 года, сообщает ЛІГА.net.

После перерыва заседание было сорвано группой неизвестных, которые представились активистами одной из общественных организаций. Активисты держали в руках плакаты «Виновные должны быть наказаны» и «Когда суд опомнится?» и скандировали «Суд, накажи убийц!».



Неизвестные проигнорировали требование суда прекратить акцию, в связи с чем заседание было закрыто. «Требование председательствующего судьи не выполняется и в связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, объявляется перерыв до 11:30 17 января», - заявил судья Сергей Дячук.

Напонмим, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты «Беркута» Тамтуру, Маринченко и Янишевского.

В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники спецроты Зинченко и Аброськин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производства дела против всех 5 задержанных экс-беркутовцев.