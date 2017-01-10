также в разделеОбщество
10 января. Картина дня 26
СБУ заявляет, что Ефремова удерживают в двухместной камере 19
В прошлом году в зоне АТО 63 военных покончили жизнь самоубийством 23
Убийство Грабовского: в полиции опровергли обнаружение мертвого свидетеля 41
Польша требует от Украины наказать уничтоживших памятник в Гуте Пеняцкой 18
На Закарпатье хлынули туристы: за год – более миллиона 29
СБУ: В списках Савченко есть погибшие и уже освобожденные 72
Сегодня в зоне АТО погиб один военный, двое – ранены 28
Более сотни чиновников проверяют за несвоевременную подачу деклараций 16
Директор санатория «заработала» на воинах АТО более миллиона 32
Савченко заявляет, что у нее есть еще один список пленных 45
В ОБСЕ прокомментировали задержание журналиста с обломками с MH17 66
К выходным в Украине ненадолго потеплеет 29
Руководить морскими портами Украины будет латвиец 52
В Кабмине заверяют, что не допустят перевода бюджетников на неполные ставки 37
Списки Савченко: НВФ требуют освободить Штепу 60
В Польше заявили о «руке Москвы» в вандализме на Львовщине 67
Розенко назвал условие для возобновления соцвыплат жителям Донбасса 36

Сегодня, 10 января, группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвала судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана.

В Святошинском районном суде Киева продолжилось слушание дела об убийствах майдановцев 20 февраля 2014 года, сообщает ЛІГА.net

После перерыва заседание было сорвано группой неизвестных, которые представились активистами одной из общественных организаций. Активисты держали в руках плакаты «Виновные должны быть наказаны» и «Когда суд опомнится?» и скандировали «Суд, накажи убийц!». 

Неизвестные проигнорировали требование суда прекратить акцию, в связи с чем заседание было закрыто. «Требование председательствующего судьи не выполняется и в связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, объявляется перерыв до 11:30 17 января», - заявил судья Сергей Дячук.

Напонмим, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты «Беркута» Тамтуру, Маринченко и Янишевского.

В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники спецроты Зинченко и Аброськин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производства дела против всех 5 задержанных экс-беркутовцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

233
Теги
Ботинки зимние