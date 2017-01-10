Сегодня, 10 января, прокуратура намерена допросить народного депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по факту инцидента со стрельбой.



Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня на 11:00 иду на допрос в прокуратуру по печальному инциденту, который произошел перед Новым годом», - написал нардеп.



Он заявил, что «как никто другой» заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.

Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.