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Сегодня, 10 января, прокуратура намерена допросить народного депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по факту инцидента со стрельбой.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня на 11:00 иду на допрос в прокуратуру по печальному инциденту, который произошел перед Новым годом», - написал нардеп.

Он заявил, что «как никто другой» заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.

Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.  

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.
ForUm

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