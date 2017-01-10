Сегодня, 10 января, прокуратура намерена допросить народного депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по факту инцидента со стрельбой.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Сегодня на 11:00 иду на допрос в прокуратуру по печальному инциденту, который произошел перед Новым годом», - написал нардеп.
Он заявил, что «как никто другой» заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.
Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.
В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.
Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.
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